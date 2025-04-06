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В США прошли протесты против политики Трампа
Демонстрация в Вашингтоне
Демонстрация в Вашингтоне

CentralAsia (CA) -  Толпы либеральных протестующих собрались в американских городах на манифестации против политики президента Дональда Трампа, сообщает «Би-би-си» и АР.

Организаторы кампании Hands Off («руки прочь») планировали акции в 1200 местах во всех 50 штатах. В субботу большие толпы людей можно было наблюдать в Бостоне, Нью-Йорке, Чикаго, Лос-Анджелесе и Вашингтоне. Одна из акций прошла во Флориде, неподалеку от места, куда президент прибыл играть в гольф. Reuters пишет, что в шести километрах от его резиденции Мар-а-Лаго собрались около 400 демонстрантов. Агентство называет эти протесты крупнейшими однодневными с момента вступления Трампа в должность.

Протесты направлены также против главы Департамента госэффективности США Илона Маска.

Организаторы, настроенные в основном продемократически, называют акции ответом на «враждебный захват власти» и нападение на права и свободы американцев. Участники митингов выступили против действий американской администрации по увольнению тысяч госслужащих, закрытию федеральных агентств, депортации нелегальных мигрантов, сокращению финансирования сферы здравоохранения и т. д.

CNN передает, что к акциям присоединились и некоторые законодатели.

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