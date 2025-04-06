экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
16 человек погибли в США из-за наводнений

CentralAsia (CA) -  В результате наводнений в центральных штатах США погибли 16 человек, 10 из них проживали в Теннесси. Паводки были спровоцированы мощными ливнями и штормами, усилившимися 5 апреля. Об этом сообщает Associated Press.

Ожидается, что уровень рек в некоторых районах будет продолжать увеличиваться в ближайшие дни. Уровень реки Огайо поднялся на 1,5 м за 24 часа и будет расти. По оценкам мэра крупнейшего города штата Кентукки Крейга Гринберга, наводнение станет одним из крупнейших в истории Луисвилла. Дороги по всему Кентукки стали непроходимыми из-за паводковых вод, поваленных деревьев, а также оползней и обвалов.

Разрушительные штормы также зафиксированы в штатах Арканзас, Миссисипи и других. Со 2 апреля в некоторых районах Кентукки выпало более 30 см осадков, а в Арканзасе и Миссури — более 20 см. Национальная метеорологическая служба США предупреждает о риске затоплений дорог, мостов и другой инфраструктуры

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com