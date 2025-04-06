16 человек погибли в США из-за наводнений

CentralAsia (CA) - В результате наводнений в центральных штатах США погибли 16 человек, 10 из них проживали в Теннесси. Паводки были спровоцированы мощными ливнями и штормами, усилившимися 5 апреля. Об этом сообщает Associated Press.

Ожидается, что уровень рек в некоторых районах будет продолжать увеличиваться в ближайшие дни. Уровень реки Огайо поднялся на 1,5 м за 24 часа и будет расти. По оценкам мэра крупнейшего города штата Кентукки Крейга Гринберга, наводнение станет одним из крупнейших в истории Луисвилла. Дороги по всему Кентукки стали непроходимыми из-за паводковых вод, поваленных деревьев, а также оползней и обвалов.

Разрушительные штормы также зафиксированы в штатах Арканзас, Миссисипи и других. Со 2 апреля в некоторых районах Кентукки выпало более 30 см осадков, а в Арканзасе и Миссури — более 20 см. Национальная метеорологическая служба США предупреждает о риске затоплений дорог, мостов и другой инфраструктуры