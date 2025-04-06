В Москве выпал снег 11 см

CentralAsia (CA) - В Москве и Подмосковье 6 апреля сформировался снежный покров высотой от 5 см до 11 см. Больше всего снега выпало в подмосковных Черустях. Об этом сообщил ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус в Telegram-канале.

В Тушино высота снежного покрова составила 7 см, в Балчуге — 9 см. Всего в Москве из-за циклона «Зион» в ночь на сегодня, 6 апреля выпало от 3 мм до 9 мм осадков. Это составляет от 8% до 19 % месячной нормы. В Московской области выпало 11 мм осадков, больше всего — в Серпухове (13 мм). Это 37% апрельской нормы.

Из-за снегопада в Москве приостановили прокат электросамокатов и велосипедов, сообщил столичный департамент транспорта. Прокат возобновится после улучшения погодных условий, так как поездки в гололед могут быть опасными.

Дептранс Москвы предупреждает, что снег будет идти до вторника, 8 апреля.