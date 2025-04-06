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В Хакасии более 30 человек пострадали в результате урагана

CentralAsia (CA) -  В результате урагана в Хакасии пострадали 32 человек, сообщили в региональном Минздраве. 

Пострадавшие, в том числе один ребенок, получили травмы различной степени тяжести. Госпитализированы пять человек, одна пациентка находится в тяжелом состоянии. 

В Иркутской области из-за урагана за медицинской помощью обратились семь человек, сообщил губернатор Игорь Кобзев. Среди пострадавших есть ребенок. 

«Всем была оказана соответствующая помощь, от госпитализации они отказались», — заявил губернатор. По его данным, в результате вызванных ураганом пожаров уничтожено 17 жилых домов. 

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