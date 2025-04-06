Число жертв землетрясения в Мьянме превысило 3,4 тысячи человек
- Азия и мир, общество
- 16:40, 06 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - Число жертв мощного землетрясения в Мьянме увеличилось до 3 455 человек, сообщил местный государственный вещатель Myanmar Radio and Television
По данным властей Мьянмы, свыше 4,8 тыс. человек получили травмы, а 214 все еще числятся пропавшими без вести.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в конце марта на территории Мьянмы, толчки ощущались в Бангладеш, Индии, Таиланде, Лаосе и Китае.
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