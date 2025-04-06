Казахстан продлит запрет на вывоз сжиженного газа из страны ещё на полгода

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CentralAsia (KZ) - Казахстан продлит запрет на вывоз из Казахстана сжиженного нефтяного газа. Проект соответствующего приказа министра энергетики опубликован на портале «Открытые НПА».

«Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сжиженного нефтяного газа, пропана и бутана автомобильным и железнодорожным транспортом сроком на шесть месяцев», – говорится в проекте приказа.

В случае принятия проекта приказа, запрет будет введен с 14 мая 2025 года сроком на шесть месяцев. Это делается для того, чтобы обеспечить внутренний рынок СНГ.

Публичное обсуждение документа продлится до 21 апреля.

Осенью 2020 года Казахстан на три года запретил вывоз сжиженного газа автотранспортом. В середине ноября 2023 года вступил в силу полугодовой запрет на вывоз сжиженного газа автомобильным и железнодорожным транспортом. Этот запрет продлевали в мае и ноябре 2024 года.

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