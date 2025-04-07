Монголия импортировала 111 661, Россия 199 088 подержанных легковых автомобилей из Японии

CentralAsia (MNG) -

В 2024 году Япония экспортировала в общей сложности 1 573 479 подержанных автомобилей с пробегом. Это на 2,0% больше, чем в 2023 году (1 543 364 шт.).

Наибольший рост экспорта подержанных автомобилей наблюдался в следующих странах:

• Объединенные Арабские Эмираты 226 762 шт (+10,9%)

• Монголия 111 661 шт (+40,0%)

• Новая Зеландия 80 000 шт (+40,0%). Об этом свидетельствуют данные providecars.co.jp

Страны, импортировавшие больше всего подержанных автомобилей из Японии в 2024 году:

• Объединенные Арабские Эмираты 226 762 шт

• Россия 199 088 шт

• Монголия 111 661 шт

• Новая Зеландия 80 000 шт

• Танзания 77 992 шт

• Кения 63,236 шт

• Пакистан 39 961 шт

• Малайзия 38 616 шт

• Бангладеш 36 226 шт

• Сингапур 9,245 шт

Интересно, что в 2024 году Монголия импортировала в общей сложности 123 тысячи легковых автомобилей.

источник: MiddleAsianNews

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