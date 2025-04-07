Монголия импортировала 111 661, Россия 199 088 подержанных легковых автомобилей из Японии

CentralAsia (MNG) -
В 2024 году Япония экспортировала в общей сложности 1 573 479 подержанных автомобилей с пробегом. Это на 2,0% больше, чем в 2023 году (1 543 364 шт.).
Наибольший рост экспорта подержанных автомобилей наблюдался в следующих странах:
• Объединенные Арабские Эмираты 226 762 шт (+10,9%)
• Монголия 111 661 шт (+40,0%)
• Новая Зеландия 80 000 шт (+40,0%). Об этом свидетельствуют данные providecars.co.jp
Страны, импортировавшие больше всего подержанных автомобилей из Японии в 2024 году:
• Объединенные Арабские Эмираты 226 762 шт
• Россия 199 088 шт
• Монголия 111 661 шт
• Новая Зеландия 80 000 шт
• Танзания 77 992 шт
• Кения 63,236 шт
• Пакистан 39 961 шт
• Малайзия 38 616 шт
• Бангладеш 36 226 шт
• Сингапур 9,245 шт
Интересно, что в 2024 году Монголия импортировала в общей сложности 123 тысячи легковых автомобилей.
источник: MiddleAsianNews