Монголы получат прибыль в размере $18 млн благодаря «Году верблюда»

CentralAsia (MNG) -

Монгольский фольклор хранит немало мифов и легенд о животных, входящих в 12-летний цикл. Например, все хорошо знают, как Мышь обхитрила Верблюда, взобравшись к нему на спину, первой увидев восход солнца, и возглавила 12-летний цикл.

Однако в эту эпоху верблюды стали центром мирового внимания не только как часть целей устойчивого развития, но и как символ важного события, которое будет четко обозначено в истории Монголии. Поскольку Генеральная Ассамблея ООН объявила 2024 год Международным годом верблюда, для монголов произошло еще одно особое событие: они официально получили право провести Азиатско-Тихоокеанскую региональную конференцию JCI в Улан-Баторе в 2025 году.

Конференция JCI ASPAC 2025, символом которой станет уникальный монгольский верблюд, станет крупнейшим международным мероприятием, которое пройдет в Монголии. За четыре дня в ней примут участие более 5000 молодых людей из 70 стран, которые поделятся своими ценностями и убеждениями и примут участие в 143 мероприятиях.

Конференция, в которой примут участие лидеры отрасли из 70 стран и 5000 человек, уже привлекла внимание многих отраслей, включая авиацию, гостиничный бизнес, общественный транспорт, такси, производство продуктов питания, безопасность и страхование.

Необычные амбиции маленькой Монголии

Сильные позиции в Азиатско-Тихоокеанском регионе дают возможность продемонстрировать миру геополитическое лидерство. Вот почему могущественные страны региона ведут ожесточенную борьбу за право проведения конференции АТР.

В 2007 году, когда президент Shunkhlai Group Батсайхан Пурэв возглавлял монгольское отделение JSI, он впервые выразил желание провести ASPAC в Монголии. В то время лидеры всемирной организации были недоверчивы и удивлены. В 2017 году молодежь JCI Mongolia в результате десяти лет упорной работы впервые организовала конференцию и зарекомендовала себя перед более чем 160 000 человек, имеющих отделения в 120 странах мира.

Однако прецедента проведения крупной международной конференции в том же городе и в той же стране еще не было. Для нашей страны, имеющей всего один мегаполис — Улан-Батор, получение этого права во второй раз — словно верблюд, вступающий в двенадцатый год. Для маленькой Монголии это может быть элегантным внешнеполитическим ходом. Это связано с тем, что в саммите примут участие лидеры 71 страны, включая таких крупных региональных экономических игроков, как Япония, Корея, Сингапур и Австралия.

От 18 тысяч до 18 миллионов

Камбоджа, которая приняла конференцию в 2024 году, была выбрана местом проведения мероприятия после более чем 10 лет напряженной работы. Фонд собрал более 4 миллионов долларов дохода благодаря группе молодых лидеров, которые добровольно вносят вклад в развитие своих сообществ, предоставляя возможность популяризировать историю и культурные традиции Камбоджи во всем мире. Тем не менее, конференция внесет вклад в экономику Монголии в размере не менее 16–18 миллионов долларов США и напрямую создаст более 18 000 рабочих мест.

«Это наша вторая организация ASPAC», — сказал Наранбаатар Отгончулуун, председатель оргкомитета JCI ASPAC 2025. В 2017 году мы собрали одновременно 3600 человек, что сделало эту конференцию крупнейшей международной конференцией, проведенной в Монголии на сегодняшний день. Тогда в нашу страну за свой счет приехали 3600 молодых людей из 51 страны, всего за четыре дня внеся в экономику 12 миллионов долларов. Это была прекрасная возможность прорекламировать нашу страну и, вероятно, способствовала изменению взгляда инвесторов на нашу страну. По данным исследования Центра развития туризма, каждый турист, посещающий Монголию, оставляет в экономике в среднем 1964 доллара США. «Но если посмотреть на случай JCI, то в среднем в стране остается около 3600 долларов США», — сказал он, говоря об экономическом значении конференции.

В результате комплексной стратегии, реализуемой под брендом «Go Mongolia», в 2024 году Монголия приняла 810 тысяч туристов, доходы от туризма достигли 1,6 миллиарда долларов США, а экономика начинает демонстрировать признаки восстановления. В то время, когда молодежные НПО вносят небольшой, но значимый вклад в экономику и готовят монголов к тому, чтобы они с гордостью конкурировали на международной арене, похвально, что они делают это по собственной инициативе.

Самое интересное, что для всех этих экономических и внешнеполитических выгод более 1500 молодых людей из 17 филиалов JCI Mongolia работают добровольно и без оплаты, неся в своих сердцах необычайные амбиции маленькой Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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