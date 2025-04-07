Молодые люди в возрасте 17-23 лет из аймака Орхон получат бесплатное языковое обучение в Республике Корея

CentralAsia (MNG) -

В аймаке Орхон утвержден порядок направления местной молодежи в возрасте 17–23 лет на обучение в Сунчхонском национальном университете в Республике Корея с выплатой 100% стипендий на языковую подготовку.

В прошлом году университет подписал соглашение о сотрудничестве с властями аймака Орхон и согласился отобрать 30 человек в первом туре и оплатить первый семестр языковой подготовки (шесть месяцев) из местного бюджета, тогда как общежитие и питание будут оплачены Сунчхонским национальным университетом. Однако со второго семестра все эти расходы студент будет нести сам, а при хороших академических результатах и ​​качестве преподавания плата за обучение по программе бакалавриата будет снижена до 70 процентов.

Заявки от желающих учиться принимаются с 21 по 25 апреля, отбор будет произведен в конце июня.

Кандидаты на получение стипендии должны выбрать одну из 30 специальностей, включая гражданское строительство, архитектуру, электротехнику, лесное хозяйство, химическую технологию и садоводство, а также сдать общий вступительный экзамен по основным курсам и курсам английского языка, соответствующим этой специальности.

Сунчхонский национальный университет — национальный исследовательский университет, основанный в 1935 году, расположенный в Сунчхоне, Чолла-Намдо, Южная Корея. СНУ состоит из шести колледжей и пяти профессиональных школ.

Как и в других университетах Южной Кореи, академический календарь в Сунчхонском национальном университете состоит из двух семестров. Для удобства стоимость обучения рассчитывается за год. Университет оказывает помощь с оплатой обучения некоторым студентам через программы финансовой поддержки. Они доступны как местным, так и иностранцам.

Кампус вуза расположен в Сунчхон. На территории университета работает библиотека. Там собраны научные труды выпускников и преподавателей университета, а также художественная литература. В вузе есть все для занятий спортом: спортивные площадки и секции

источник: MiddleAsianNews

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