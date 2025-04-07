Визит делегации АЯЭ в Монголию посвящен развитию ядерной энергетики

CentralAsia (MNG) -

Делегация Агентства по ядерной энергии и Монголия обсудили потенциальное развертывание малых модульных реакторов в Монголии.

Генеральный директор Агентства по ядерной энергии Уильям Д. Мэгвуд IV недавно посетил Монголию для проведения ряда встреч с представителями правительства и участия в обсуждениях по развитию ядерной энергетики в стране.

Мэгвуд встретился с министром энергетики Чойилсурэном Баттогтохом, чтобы обсудить потенциальное развертывание малых модульных реакторов в Монголии, а также проблемы в секторе ядерной энергетики, связанные с финансированием, сбоями в цепочке поставок и развитием рабочей силы. Он особо отметил работу АЯЭ по этим темам и анализ проектов малых модульных реакторов по всему миру, как это отражено в The NEA Small Modular Reactor Dashboard — комплексном отчете об оценке прогресса, достигнутого разработчиками малых модульных реакторов по всему миру, впервые опубликованном в 2023 году и периодически обновляемом.

В ходе визита, который состоялся 20-21 февраля, состоялись встречи с монгольскими официальными лицами, такими как Өлзийсайхан Ганболд, генеральный директор Департамента международной торговли и экономических отношений Министерства иностранных дел; Жавхланбаатар Сэрээтэр, государственный секретарь Министерства промышленности и полезных ископаемых; и Манлайжав Гун-Аажав, секретарь Комиссии по ядерной энергии.

Дискуссии были сосредоточены на процессе подготовки к принятию ядерных энергетических технологий, в том числе путем разработки правовых рамок и нормативных требований, расширения местных кадровых и образовательных программ, а также укрепления общественного доверия. Мэгвуд подчеркнул важность международного сотрудничества в каждой из этих областей.

Заполняя свой график, Мэгвуд посетил Государственный университет Монголии, где он участвовал в дискуссиях со студентами и сотрудниками и прочитал лекцию о возможностях и проблемах в ядерной отрасли. Он также возглавил мероприятие под названием «Переход к чистой энергии и семинар по малым модульным реакторам: на пути к дорожной карте для ядерной энергетики в Монголии», где он выступил с основными замечаниями и модерировал панельную дискуссию о роли ядерной энергетики в будущем энергетическом балансе страны.

Агентство по ядерной энергии (АЯЭ) является межправительственным многонациональным агентством при Организации экономического сотрудничества и развития. Изначально созданное 1 февраля 1958 года под именем Европейское агентство по ядерной энергии (ЕАЯЭ); США принимали участие в качестве ассоциированного члена) 20 апреля 1972 года изменило название на своё нынешнее после вступления в члены Японии.

Миссия АЯЭ состоит в «оказании помощи своим странам-членам в поддержании и дальнейшем развитии в рамках международного сотрудничества научных, технологических и правовых основ, необходимых для безопасного, экологически чистого и экономичного использования ядерной энергии в мирных целях».

В настоящее время членами АЯЭ является 34 страны. Однако членство России приостановлено 11 апреля 2022 года.

источник: MiddleAsianNews

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