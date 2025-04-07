ЕС и Монголия провели совместный комитет в Улан-Баторе

CentralAsia (MNG) -

ЕС и Монголия выразили обеспокоенность страданиями гражданского населения и бомбардировками гражданской инфраструктуры и подчеркнули необходимость всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств.

Европейский союз (ЕС) и Монголия провели ежегодное заседание Совместного комитета в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве ЕС-Монголия в Улан-Баторе 4 апреля. Встреча предоставила возможность подтвердить, что партнерство между ЕС и Монголией основано на демократии, правах человека, верховенстве закона, многосторонности и уважении принципов Устава ООН.

ЕС подтвердил свою поддержку политики третьего соседства Монголии и приветствовал твердую приверженность Монголии многосторонности. ЕС и Монголия также подтвердили свою приверженность дальнейшему развитию отношений ЕС-Монголия в рамках Соглашения о партнерстве и сотрудничестве.

ЕС и Монголия согласились с важностью содействия миру и безопасности в Северо-Восточной Азии, и ЕС выразил свою признательность Монголии за связующую роль в этом отношении.

ЕС и Монголия приветствовали проведение тренинга по гендерной чувствительности для монгольских миротворцев, совместно организованного в 35-ю годовщину дипломатических отношений в 2024 году.

ЕС и Монголия договорились о постоянной необходимости борьбы с изменением климата и защиты окружающей среды, а также поддержки полной реализации Парижского соглашения и повестки дня Целей устойчивого развития ЦУР. В этой связи ЕС и Монголия выражают свое стремление внести вклад в успешный исход КС-30. ЕС и Монголия привержены решению проблем опустынивания и деградации земель. В этом духе ЕС приветствовал Монголию за проведение 17-й сессии Конференции сторон Конвенции Организации Объединенных Наций по борьбе с опустыниванием (КБО ООН) в Улан-Баторе в 2026 году и рассчитывает на сотрудничество с Монголией в достижении существенных результатов.

ЕС по-прежнему полностью привержен оказанию помощи Монголии в устойчивой диверсификации ее экономической и внешнеторговой политики. Стабильная, предсказуемая и надежная деловая среда имеет решающее значение для всех экономических операторов. ЕС ценит усилия Монголии на сегодняшний день и настоятельно призывает Монголию продолжать принимать решительные меры по улучшению условий для иностранных инвестиций. ЕС и Монголия согласились с важностью для экономической диверсификации Монголии более широкого использования Специального соглашения о стимулировании устойчивого развития и надлежащего управления Генеральной схемой преференций (GSP+).

ЕС и Монголия обсудили важность энергетики для сохранения суверенитета любой страны. В этой связи ЕС приветствовал планы Монголии по развитию возобновляемой энергетики и повышению своей энергетической независимости и подтвердил готовность поддержать этот процесс.

ЕС и Монголия отмечают, что критически важные сырьевые материалы имеют большой потенциал для содействия диверсификации экономики и торговли Монголии, а также для повышения энергетической независимости страны. ЕС и Монголия предусматривают дополнительные обмены в этой области.

ЕС и Монголия намерены добиться решающего прогресса в переговорах по соглашению о защите географических указаний в 2025 году, что откроет путь к скорейшему завершению процесса.

ЕС и Монголия также обсудили региональные и глобальные проблемы. ЕС и Монголия выразили обеспокоенность страданиями гражданского населения и бомбардировками гражданской инфраструктуры и подчеркнули необходимость всеобъемлющего, справедливого и прочного мира на Украине в соответствии с принципами Устава Организации Объединенных Наций и принципами суверенного равенства и территориальной целостности государств.

ЕС напомнил о своей позиции, четко выраженной в резолюциях ГА ООН ES-11/1, ES-11/2, ES-11/3, ES-11/4, ES-11/5, ES-11/6, ES-11/7 и ES-11/8. ЕС вновь заявляет о своем решительном осуждении агрессивной войны России против Украины, которая является явным нарушением Устава ООН. ЕС и Монголия подтвердили свою приверженность Уставу Организации Объединенных Наций и международному праву, включая необходимость уважения суверенитета, политической независимости и территориальной целостности всех стран. Крайне важно соблюдать международное право и многостороннюю систему, которая гарантирует мир и безопасность.

ЕС и Монголия и ЕС подтвердили свою приверженность продолжению совместной работы по защите и поощрению прав человека. ЕС и Монголия провели свой ежегодный Диалог по правам человека 2 апреля, на котором обсуждались последние события, связанные с правами человека в ЕС и Монголии. ЕС и Монголия сошлись во мнении о важности свободы слова и свободы СМИ в демократических обществах. Монголия выразила намерение в полной мере выполнить рекомендации Рабочей группы ООН по произвольным задержаниям.

ЕС и Монголия провели 3 апреля заседание Рабочей группы по сотрудничеству в области развития, в ходе которого обе стороны приветствовали значительный прогресс, достигнутый в реализации Многолетней индикативной программы на 2021–2027 годы. В частности, они обсудили укрепление сотрудничества в секторе возобновляемых источников энергии, подтвердили свою приверженность реализации Лесного партнерства и изучили возможности цифровой связи в соответствии со стратегией ЕС Global Gateway и повесткой дня Монголии в области развития.

ЕС и Монголия подтвердили, что Подкомитет по торговле и инвестициям будет организован в ближайшие дни.

ЕС и Монголия договорились провести следующее заседание Совместного комитета в 2026 году в Брюсселе.

Совместный комитет возглавляли Паола Пампалони, заместитель управляющего директора по Азии и Тихоокеанскому региону Европейской службы внешних связей (ЕСВД), и Мөнхтушиг Лханаажав, государственный секретарь Министерства иностранных дел Монголии.

источник: MiddleAsianNews

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