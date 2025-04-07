Нарантулга завоевал пояса чемпиона на американском турнире 2025 Journeymen World Classic по борьбе

CentralAsia (MNG) -

Турнир Journeymen World Classic & Duals 2025 года начался 5 апреля 2025 года и завершился 6 апреля 2025 года в Нью-Йорке.

В эти выходные в столичном регионе прошел Journeymen World Classic, в котором приняли участие более 200 человек из Нью-Йорка и более 60 человек из других стран, включая Монголию.

В этом году в турнире приняли участие такие страны, как Канада, Эстония, Германия, Литва, Монголия, Армения, Латвия и Кыргызстан.

В этом году были представлены 16 других штатов, включая Аризону, Коннектикут, Айову, Канзас, Массачусетс, Мэриленд, Мичиган, Миссури, Северную Каролину, Нью-Джерси, Пенсильванию, Теннесси, Техас, Вирджиния, Вермонт и Висконсин.

В соревнованиях приняли участие семь спортсменов из нашей страны, которые завоевали 1 золотую и 3 бронзовые медали.

Золотую медаль завоевал борец из New Gen Team и Mongolian Transline Company НАРАНТУЛГА Дармаабазар, выступавший в весовой категории 130 кг. Он был единственным борцом из более чем 400 спортсменов из 13 стран, которые соревновались, выигравшим 6 раундов, не проиграв ни одного технического или штрафного очка, явно превзойдя своих соперников и признанным лучшим борцом турнира.

За первенства он одержал победу над кыргызстанцем Таирбековым Эмиром.

Бронзовыми призерами стали мастер спорта из спортивного управления аймака Селенге и консалтинговой компании Wizard Express ЗАНДАНБАТ Батсайхан, выступавший в весовой категории 72 кг, заместитель мастера спорта из спортивного управления аймака Сэлэнгэ МӨНХ-ЭРДЭНЭ Пурэвсурэн в весовой категории 130 кг и спортсмен клуба New Gen Team ЭРДЭНЭМӨНХ Ариунболд в весовой категории 62 кг.

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения