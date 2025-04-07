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Число погибших при землетрясении в Мьянме выросло до 3564 человек

CentralAsia (CA) -  Число погибших в результате землетрясений в Мьянме увеличилось до 3564 человек, еще 5012 человек пострадали. Около 210 человек числятся пропавшими без вести, сообщил репортер китайского телеканала CCTV.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 28 марта. Эпицентр находился в 17 км от Мандалая, второго по величине города страны с населением 1,5 млн человек. Более 3 млн жителей покинули жилища. Сейсмические толчки ощущались в Таиланде, Китае и Вьетнаме.

Еще одно землетрясение произошло в столице Мьянмы Нейпьидо. Там из-за сейсмической активности упала башня управления воздушным движением, серьезные повреждения получило здание аэропорта. Несколько человек погибли. Третье землетрясение случилось у побережья Мьянмы

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