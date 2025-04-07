Папа римский Франциск впервые выступил на публике после болезни

CentralAsia (CA) - Папа римский Франциск 6 апреля появился на площади Святого Петра в Ватикане, сообщает Vatican News.

Это было первым появлением на публике в его резиденции после тяжёлой болезни. Ранее он 23 марта приветствовал верующих с балкона клиники имени Джемелли.

Понтифик обратился к верующим, сидя в инвалидной коляске, пожелал им хорошего воскресного дня и поблагодарил за поддержку. Обращаясь к больным и всем, кто им помогает, папа римский признал, что болезни могут приносить глубокие страдания, а также стать уроком доверия, благодарности и надежды. Он обратился к медицинским работникам, поблагодарил их за работу и призвал принимать каждого пациента как возможность возродить в себе человечность.

Франциска госпитализировали в середине февраля. У него диагностировали двустороннюю пневмонию, по некоторым данным, в какой-то момент его положение значительно ухудшилось. 23 марта понтифика выписали из больницы. Позже его врач назвал «чудом» то, что 88-летний Франциск смог вернуться домой после такой тяжелой болезни.