Трамп не стал вводить пошлины против России, так как продолжает переговоры с Москвой и Киевом о прекращении военных действий, - Белый дом

CentralAsia (CA) - Директор национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт в интервью ABC News заявил, что президент США Дональд Трамп не стал вводить пошлины против России из-за продолжающихся переговоров между Москвой и Вашингтоном по прекращению войны в Украине.

«Очевидно, что ведутся переговоры с Россией и Украиной, и я думаю, что президент принял решение не объединять эти два вопроса. Это не значит, что к России будут относиться совершенно иначе, чем к любой другой стране», — сказал Хассет.

Он отметил, что «Россия находится в процессе переговоров о мире, которые на самом деле затрагивают тысячи и тысячи человеческих жизней», и Трамп «сфокусирован на этом прямо сейчас».

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт ранее утверждала, что Трамп не стал вводить пошлины на российские товары из-за того, что американские санкции уже исключают какую-либо «значимую торговлю» с Россией. В свою очередь глава Минфина США Скотт Бессент в интервью Fox News говорил, что торговля с Россией не ведется из-за санкций, поэтому их нет в списке стран, в отношении которых вводятся пошлины.

Президент США Дональд Трамп объявил 2 апреля, что вводит пошлины на товары из других стран.