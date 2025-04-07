Монголия принимает участие в 150-й Ассамблее Межпарламентского Союза в Узбекистане

CentralAsia (MNG) - 150-я Ассамблея Межпарламентского союза (МПС) пройдет в Ташкенте, столице Республики Узбекистан, с 5 по 9 апреля 2025 года. Об этом сообщает пресс-служба парламента Монголии.

В Ассамблее принимают участие заместитель спикера Великого Государственного Хурала Булгантуяа Хурэлбаатар, вице-президент Комитета парламентариев МПС по правам человека депутат Номинчимэг Одсурэн, депутаты Наранбаатар Нанзад и Пунсалмаа Бадамдорж, а также генеральный секретарь Великого государственного хурала Баасандорж Барсурэн. В ходе Ассамблеи, которая объединяет парламенты из 181 страны мира, соберутся все уставные органы МПС, включая Управляющий совет, Постоянные комитеты, Комитеты по правам человека парламентариев и по вопросам Ближнего Востока, а также Форум женщин-парламентариев и Форум молодых парламентариев.

Общая дискуссия Ассамблеи проходит под девизом «Парламентские действия в интересах социального развития и правосудия», направленным на предоставление платформы для делегатов для обсуждения, обмена мнениями и активизации парламентских действий в этой области. Ассамблея примет резолюции по чрезвычайному вопросу и по тематическим пунктам, рассматриваемым Постоянным комитетом по миру и международной безопасности и Постоянным комитетом по устойчивому развитию. Ожидается, что Ассамблея завершит работу принятием итогового документа по общей теме общей дискуссии.

В первый день работы Ассамблеи представители Великого Государственного Хурала приняли участие в Форуме женщин-парламентариев. Созданный 40 лет назад, этот Форум направлен на укрепление гендерного равенства и участия женщин в принятии решений, а также на укрепление лидерства, инициативы и сотрудничества женщин-парламентариев.

На Форуме женщины-парламентарии обсудили достигнутый прогресс, будущие тенденции и решения, а также отметили, что в этом году исполняется 30 лет со дня принятия Пекинской декларации и Платформы действий, в которых поставлена ​​глобальная цель по устранению препятствий на пути к гендерному равенству.

Номинчимэг Одсурэн

Заместитель спикера Великого Государственного Хурала Булгантуяа и депутаты Наранбаатар и Пунсалмаа приняли участие в заседании Азиатско-Тихоокеанской группы и обменялись мнениями о парламентской деятельности по укреплению регионального партнерства и расширению сотрудничества между государствами-членами. В ходе 149-й Ассамблеи МПС, состоявшейся в Женеве, Швейцария, в 2024 году, депутат Номинчимэг Одсурэн была избрана членом Комитетов по правам человека парламентариев. Депутат Номинчимэг принимает участие в 150-й Ассамблее в качестве вице-президента Комитета по правам человека.

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