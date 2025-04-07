Кыргызстан экстрадировал в Казахстан подозреваемую в мошенничестве с банковскими счетами на сумму $450,8 тысяч

CentralAsia (KZ) - Из Кыргызстана в Казахстан экстрадировали подозреваемую в крупном мошенничестве, сообщает Генпрокуратура РК.

По данным следствия, в июне 2023 года она в группе лиц по предварительному сговору направила в один из банков Алматы сообщения от имени его клиентов о смене абонентских телефонных номеров, привязанных к их банковским счетам, тем самым получив к ним доступ.

«После чего посредством удаленного доступа злоумышленница осуществила переводы денег со счетов пяти потерпевших на банковские счета дропперов и завладела их денежными средствами. В результате ее преступных действий потерпевшим причинен ущерб на сумму свыше 230 млн тенге ($450,8 тыс.)», - рассказали в Генпрокуратуре.

В январе казахстанку задержали в аэропорту Бишкека. В настоящее время подозреваемая водворена в следственный изолятор.

За совершение инкриминируемого ей преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от пяти до десяти лет с конфискацией имущества.

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