В Таджикистане за незаконное использование электричества установили уголовную ответственность

CentralAsia (TJ) - Нижняя палата парламента Таджикистана 2 апреля приняла поправки в Уголовный кодекс, которые направлены на усиление ответственности за незаконное использование электроэнергии, сообщает Министерство энергетики и водных ресурсов страны, передает «Азия Плюс».

В сообщении говорится, что проект поправок подготовило Министерство юстиции на основе поручения президента республики Эмомали Рахмон, озвученные 27 марта этого года на заседании правительства.

Президент тогда выразил обеспокоенность нерациональным использованием электроэнергии и ее потерями сверх нормы. Он поручил установить уголовную ответственность за незаконное использование электроэнергии и неуплату за нее.

Министр юстиции Музаффар Ашуриён, представляя депутатам проект, отметил, что существует практика, когда потребители в целях уклонения от оплаты электроэнергии изменяют показатели счетчика или же налаживают соединение в обход этого оборудования.

«В результате, экономическим интересам республики наносится серьезный ущерб», - сказал министр.

Принятый проект предполагает установить уголовную ответственности за нарушение правил и норм использования электроэнергии путем внесения соответствующих дополнений в статью 253 УК РТ (Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием).

Согласно части 1 статьи 253, за изменение показателей электросчетчика в целях уклонения от оплаты потребленной электроэнергии, а также использование электричества в обход счетчика, если такое деяние совершено в течение одного года после применения административного наказания, применяется уголовное наказание в виде штрафа в размере от 365 до 547 показателей для расчетов либо лишением свободы на срок до трех лет.

Один показатель для расчетов в настоящее время равняется 75 сомони.

Согласно части 2 этой статьи, то же деяние, совершенное в крупном размере лицом с использованием служебного положения, либо группой лиц по предварительному сговору, наказывается штрафом в размере от 800 до 1000 показателей для расчетов, либо лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Согласно части 3 этой статьи, деяния, предусмотренные 1-ой или 2-ой второй частями этой статьи, если они совершены в особо крупном размере либо организованной группой или преступным сообществом (преступной организацией), наказываются лишением свободы на срок от шести до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет.

Каким будет наказание по Кодексу об административных правонарушениях?

Крупные размеры и особо крупные размеры разъясняются в комментарии к статье 244 УК РТ, в соответствии с которым под понятием крупного размера понимается стоимость имущества, превышающая размер расчетного показателя в 1000 раз.

Под особо крупным размером понимается стоимость имущества, превышающая размер расчетного показателя в 2000 раз.

При этом в случае совершения лицом преступления, предусмотренного настоящей статьей (за исключением части 3), если виновный до вынесения судом приговора полностью возместит причиненный ему материальный ущерб, ему назначается наказание в виде штрафа или иного наказания, не связанного с лишением свободы.

Между тем, в связи с поправками в УК РТ статья 382 Кодекса РТ об административных правонарушениях будет изложена в новой редакции.

Согласно изменениям, за пользование электрической энергией без подключения к электросчетчику, самовольное подключение к электросетям и приборам электроснабжения, пользование электрической и тепловой энергией без необходимых приборов контроля и учета либо без договора с электро- и теплоснабжающими организациями, взлом и срыв установленных пломб приборов учета, а также вмешательство в работу приборов учета электрической энергии извне и изменение их показаний в целях уклонения от оплаты потребленной электроэнергии, налагается административное наказание в виде административного штрафа на физических лиц в размере от 20 до 30 показателей для расчетов, на должностных лиц - от 30 до 50 показателей для расчетов, на юридических лиц - от 200 до 300 показателей для расчетов.

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