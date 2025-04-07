В школах Туркменистана из-за перехода на 12-летнее образование отменили переходные экзамены, - Тurkmen.news

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CentralAsia (TM) - С нынешнего года школьники Туркменистана больше не будут сдавать переходные экзамены. Такое решение принято, исходя из концепции 12-летнего среднего образования, сообщает Тurkmen.news.

Отмена экзаменов воспринята и учителями, и родителями, и самими школьниками с удовлетворением, пишет издание.

До сих пор учащиеся туркменских общеобразовательных школ сдавали экзамены, начиная с четвертого класса: при переходе в пятый, затем в шестой и так далее, вплоть до десятого. В 11-ом классе шли выпускные экзамены. Ежегодно сдаваемыми предметами были английский язык и информатика. Переход на 12-летнее обучение потребовал пересмотра всей его концепции и, начиная уже с этого учебного года, экзаменов при переходе из класса в класс больше не будет.

Школьное обучение в Туркменистане разбивается на три этапа: 1 этап – начальные классы с 1 по 4-й; 2 этап – средние классы с 5 по 10-й; 3 этап – старшие классы 11-й и 12-й. Отныне экзамены остаются только при переходе в 5-й класс (математика и туркменский язык) и в 10-й класс (география и основы жизнедеятельности). В 12 классе выпускники сдают госэкзамены.