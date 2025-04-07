За ночь сбили 19 БПЛА над тремя российскими регионами и Азовским морем, - Минобороны РФ
- Азия и мир, общество
- 12:37, 07 апреля 2025
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Иллюстративное фото
CentralAsia (CA) - В течение прошедшей ночи средства ПВО уничтожили и перехватили 13 украинских беспилотников над акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны РФ.
По его данным, еще четыре БПЛА сбили над Краснодарским краем, по одному — над Брянской областью и Крымом.
Власти перечисленных регионов пока никак не комментировали атаки, информации о пострадавших нет. Ночью в Краснодарском крае и Ростовской области объявляли угрозу атаки БПЛА.
Брянская область и Крым в предыдущий раз подверглись атаке два дня назад, 5 апреля. В обоих случаях обошлось без жертв.
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