Президент Узбекистана примет участие в параде Победы в Москве 9 мая

Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в юбилейных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне, которые состоятся 9 мая в Москве. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

По его словам, этот вопрос был рассмотрен в ходе встречи Шавката Мирзиёева с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.

В мероприятиях также ожидается участие других президентов стран Центральной Азии — президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Глава Узбекистана посещал торжественные мероприятия в связи с годовщиной Победы во Второй мировой войне в Москве в 2023 и 2024 годах.