Президент Узбекистана примет участие в параде Победы в Москве 9 мая

- Узбекистан, общество
- 14:08, 07 апреля 2025
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CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в юбилейных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне, которые состоятся 9 мая в Москве. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.
По его словам, этот вопрос был рассмотрен в ходе встречи Шавката Мирзиёева с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.
В мероприятиях также ожидается участие других президентов стран Центральной Азии — президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона.
Глава Узбекистана посещал торжественные мероприятия в связи с годовщиной Победы во Второй мировой войне в Москве в 2023 и 2024 годах.