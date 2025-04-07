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Президент Узбекистана примет участие в параде Победы в Москве 9 мая
Шавкат Мирзиёев
Шавкат Мирзиёев

CentralAsia (UZ) -  Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев примет участие в юбилейных мероприятиях в связи с 80-летием Победы во Второй мировой войне, которые состоятся 9 мая в Москве. Об этом «Газете.uz» сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

По его словам, этот вопрос был рассмотрен в ходе встречи Шавката Мирзиёева с председателем Совета Федерации Федерального Собрания России Валентиной Матвиенко.

В мероприятиях также ожидается участие других президентов стран Центральной Азии — президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, президента Кыргызстана Садыра Жапарова, президента Таджикистана Эмомали Рахмона.

Глава Узбекистана посещал торжественные мероприятия в связи с годовщиной Победы во Второй мировой войне в Москве в 2023 и 2024 годах.

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