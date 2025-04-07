В Узбекистане начало недели будет очень тёплым, в среду ожидаются дожди

CentralAsia (UZ) - 7 и 8 апреля по Узбекистану ожидается сухая и очень тёплая погода, сообщает Узгидромет. Температура воздуха в дневные часы будет в пределах +23…+28 градусов, местами до +30.

9 апреля по югу, а также в отдельных районах центральных областей и областей Ферганской долины пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура понизится на 3−6 градусов.

Во второй половине недели по всей территории страны ожидается преобладание небольшой облачности без осадков. Температура воздуха вновь будет расти и к концу рабочей недели достигнет значений +28…+31.

Ветер 7−12 м/с, по северу и пустынной зоне возможно усиление до 15−20 м/с.

7 апреля по предгорным и горным районам возможны селе-паводковые явления.

7−8 апреля по горным районам Ташкентской и Наманганской областей лавиноопасно.

В Ташкенте с 7 по 11 апреля без осадков. Ветер восточный от слабого до умеренного. Температура 7−8 апреля +26…+28, 9 апреля +22…+24, 10 апреля +25…+27, 11 апреля +28…+30. Преобладающая температура ночью +10…+15.