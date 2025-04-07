В Казахстан возвращается непогода

CentralAsia (KZ) - С 8 по 10 апреля в большинстве регионов Казахстана пройдут дожди с грозами, местами туманы и усиление ветра, сообщает «Казгидромет».

По информации метеорологов, неблагоприятные погодные условия связаны с прохождением атмосферных фронтов. Особенно сильные осадки прогнозируются на западе, северо-западе, севере, в центре и на востоке страны. Ночью на востоке возможны смешанные осадки – дождь с мокрым снегом.

На западе ночью станет прохладнее – от +5…+13 до +1…+9 градусов, днём – от +15…+25 до +10…+20 градусов.

На севере и в центре ночью будет от 0…+8 до +2…+12 градусов, днём – от +10…+20 до +17…+25 градусов.

На востоке ночью похолодает с -2…+7 до -5…+5 градусов, днём температура повысится с +13…+21 до +17…+25 градусов.

На юге ночью ожидается от +10 до +15 градусов, днём станет жарче – до +32 градусов.

На юго-востоке ночью возможна прохлада – от +5…+12 до +3…+8 градусов, в горах – до -5, днём – от +15…+25 до +12…+20 градусов.

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