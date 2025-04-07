Турция решила приостановить экспорт лимонов с 8 апреля

CentralAsia (CA) - Поставки лимонов из Турции за рубеж будут временно приостановлены с 8 апреля в связи с неблагоприятными погодными условиями в районах сбора цитрусовых и необходимостью защиты внутреннего спроса. Об этом сообщает агентство Ilkha со ссылкой на сообщение Министерства торговли Турции.

«Экспорт лимонов временно приостановлен с 8 апреля 2025 года. Это решение было принято в целях защиты внутреннего спроса и безопасности поставок после холодной погоды и заморозков, наблюдавшихся по всей стране», — говорится в сообщении.

По данным турецкого Минторга, заморозки в последнее время были в средиземноморских провинциях Адана, Мерсин и Хатай.

Решение о приостановке экспорта лимонов было принято совместно с Министерством сельского и лесного хозяйства Турции. В ведомстве добавили, что при необходимости могут быть приняты дополнительные меры.

По информации агентства Anadolu, собранной на основе данных Ассоциации экспортеров Средиземноморья, в 2024 году из Турции за рубеж было отправлено 1 млн 639 тыс. т цитрусов.

Экспорт цитрусов принес Турции в 2024 году $1 млрд 46 млн 128 тыc.

Первое место в распределении экспорта по странам в 2024 году заняла Россия, объем экспорта составил $375 млн. Далее следует Ирак с объемом экспорта на сумму $197 млн, Украина с $108 млн, Румыния с $49 млн и Польша с $48 млн.