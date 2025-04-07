Малообеспеченным семьям в Узбекистане выплатят матпомощь в отопительный сезон

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CentralAsia (UZ) - В отопительный сезон 2025/26 узбекистанцам, нуждающимся в социальной защите, государство предоставит материальную помощь в размере 1 млн сумов ($77). Об этом говорится в постановлении президента страны Шавката Мирзиёева, которое вступило в силу 5 апреля.

Согласно документу, выплаты получат семьи, включенные в «Единый реестр соцзащиты» или Реестр бедных. Кроме того, поддержка от властей положена гражданам, которых определит «махаллинская семерка». В последнем случае чиновники будут вносить в списки семьи:

потерявшие кормильца;

члены которых являются инвалидами первой или второй группы;

осуществляющие уход за детьми с инвалидностью;

в которых проживают лица, требующие длительного лечения;

проживающие в многоквартирных домах без газоснабжения и центрального отопления.

Но при этом количество семей, включенных в дополнительные перечни, не должно превышать 40% от числа тех, кто значится в государственных реестрах.

Президентским постановлением также предусмотрена компенсация за потребление электроэнергии и газа сверх базового лимита.

С 1 мая 2025 года по 1 апреля 2027-го под эту норму попадают семьи из «Единого реестра социальной защиты», Реестра бедных семей, а также семьи, где среднедушевой доход не превышает 1,5–кратного размера минимальных потребительских расходов.

В данном случае компенсируются:

разница между ценами в пределах 150 кВт*ч сверх базовой нормы по потреблению электроэнергии в месяц;

разница между ценами в пределах базовой нормы и сверх базовой нормы за часть использованного природного газа в отопительный сезон – до 250 кубометров от базовой нормы в месяц, в другие периоды — до 150 куб. м от базовой нормы в месяц.

По информации Национального агентства соцзащиты, по состоянию на март текущего года в Узбекистане насчитывалось более 746 тысяч малообеспеченных семей.