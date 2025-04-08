Комикс «Монгол-Хан» теперь доступен во всех книжных магазинах Испании. ВИДЕО

CentralAsia (MNG) -

Спектакль «Государство без печати» (Тамгагүй төр) известного монгольского писателя Лхагвасурэна Бавуу продолжает ставиться на лучших сценах театров мира, где экранизируются и исполняются лучшие мировые произведения под названием «Монгол-хан» в постановке режиссера Баатара Бат-Өлзий.

Например, спектакль «Монгол-хан» будет показан в Токио с 10 по 20 октября 2025 года и в Нагое с 24 по 26 октября.

В ноябре 2023 года труппа отправилась в международный тур в знаменитом театре «Колизей» в Вест-Энде Лондона. В это время в театре состоялась премьера монгольского комикса «Монгол-хан» на английском языке. С тех пор комикс продается в знаменитом книжном магазине Kinokuniya в Сингапуре.

Комикс-издание пьесы «Монгол-хан» (Kan Mongol) на испанском языке было переведено испанским издательством Amok Ediciones Publishing и поступит в продажу во всех книжных магазинах Испании и 18 стран Латинской Америки с апреля этого года.

Amok Ediciones, издательский дом со штаб-квартирой в Мадриде, был основан в 1990 году и является одним из ведущих издателей лучшей азиатской литературы и комиксов на испанском языке на мировом рынке.

Испанский язык, на котором говорят 580 миллионов человек в более чем 20 странах мира и который является одним из шести официальных языков Организации Объединенных Наций, является третьим языковым изданием комикса «Монгол-хан».

«Монгол-хан» — современная монгольская пьеса и репродукция трагедии 1998 года «Тамгагүй төр» (англ. «State Without A Seal») монгольского писателя и драматурга Лхагвасурэна Бавуу. Действие пьесы происходит во времена империи хунну (ок. 100 г. до н. э.). В ней рассказывается о борьбе вымышленного Арчуг-хана за то, чтобы его наследник был законным и достойным его трона. Спектакль поставлен Баатаром Бат-Өлзием, а продюсерами выступили Амартувшин Амундра и Мягмар Есунмөнх; в международной постановке принимали участие драматург Тимберлейк Вертенбейкер и историк Джон Мэн.

Это первая монгольская постановка, которая будет представлена ​​на международном уровне. После завершения 151 представления в Монгольском государственном академическом театре в Улан-Баторе запланированный цикл представлений во Внутренней Монголии в сентябре 2023 года был отменен китайскими властями. В ноябре 2023 года «Монгол-Хан» начал двухнедельный показ в лондонском Колизее, крупнейшем театре в Вест-Энде, где он получил неоднозначные отзывы. В то время как костюмы, хореография и чувство зрелища были в целом восприняты положительно, диалоги, темп и повествование подверглись критике. Спектакль был поставлен в театре Sands в Сингапуре осенью 2024 года, и его планируется запустить в Японии в октябре 2025 года.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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