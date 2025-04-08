Монгол стал первым чемпионом первого чемпионата Азиатско-Тихоокеанского региона в беге на высоте по снегу (SkySnow)

CentralAsia (MNG) -

Первый чемпионат SkySnow Asia-Pacific прошёл в Цумагои, Япония, 5–6 апреля 2025 года. Монгольский спортсмен Лувсаншарав Нацагдорж принял участие в чемпионате и завоевал золотую медаль в дисциплине SkySnow Vertical. Это открывает новую страницу в истории монгольского спорта и создает важный фактор развития этого вида спорта среди многих молодых людей.

SKYSNOW — бег на высоте по снегу — стремительно набирает популярность после того, как в апреле прошел чемпионат Азиатско-Тихоокеанского региона.

Быстрорастущая зимняя дисциплина бега на высоте по снегу проведет первый в истории чемпионат SkySnow Asia-Pacific в Японии 5-6 апреля 2025 года.

SKYSNOW, родившийся в Европе в 2022 году, уже насчитывает два чемпионата мира и недавно объявленный на 2025 год чемпионат Европы. В дополнение к глобальному охвату этой новой дисциплины Япония теперь будет лидером в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Команды из Азиатско-Тихоокеанского региона включали Монголию, Гонконг, Южную Корею, Непал, Индию, Пакистан и Филиппины. Для многих из этих стран SKYSNOW представляет собой захватывающую новинку – за исключением Монголии, где, благодаря своему холодному климату, эта дисциплина уже активна.

Япония является крупным игроком на международном уровне, занимая высокие места в рейтинге многих чемпионатов по скайраннингу. Теперь она готова привлечь внимание к этой зимней дисциплине в Цумагои, префектура Гумма, где проживает президент Ассоциации скайраннинга Японии и бывший ведущий скайраннер Дай Мацумото.

Президент Японской ассоциации скайраннинга Дай Мацумото (справа)

«Для меня большая честь провести первый чемпионат SkySnow Asia-Pacific в горах моего родного города, где я родился и вырос», — прокомментировал Мацумото.

Чемпионат был открыт только для национальных команд. В каждой дисциплине присуждаются индивидуальные мировые титулы и медали. Также присуждается объединенный титул, основанный на лучших результатах гонок VERTICAL и CLASSIC

Дисциплины:

VERTICAL (ВЕРТИКАЛЬНЫЙ) – Tsumagoi SkySnow Vertical: 3,5 км в длину с вертикальным подъемом 610 м

CLASSIC (КЛАССИЧЕСКИЙ) – Tsumagoi SkySnow Classic: 10 км в длину с вертикальным подъемом 850 м

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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