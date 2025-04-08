Исследование показало, что монголы лечили зубы своих лошадей 3000 лет назад

CentralAsia (MNG) - Древние останки лошадей дают представление о том, как жители Монголии экспериментировали с лечением зубов у лошадей более 3000 лет назад

Более 3000 лет назад древние монголы экспериментировали с лечением зубов у лошадей, что делает их старейшими известными ветеринарными стоматологами.

Самые ранние свидетельства ухода за зубами лошадей были обнаружены в кочевой культуре Оленных камней-Хиригсуур в Монголии, которая существовала между 1300 и 1700 годами до н.э.

Группа исследователей сделала это открытие после изучения древних останков 85 лошадей, датируемых примерно 1200–700 гг. до н. э.

Черепа лошадей были захоронены в конских могилах в монгольской степи. Захоронения состояли из мегалитов с тщательно вырезанными фигурками оленей и больших каменных насыпей.

За последние пару десятилетий археологи узнали, что в этом районе были захоронены сотни или даже тысячи лошадей.

Исследователи обнаружили, что пастухи подпиливали зубы лошадей каменными орудиями, если они росли под необычными углами. Один из этих зубов был вырезан примерно в 1150 году до нашей эры, что делает его старейшим в мире свидетельством лечения зубов у лошадей.

В зубах, датируемых 750 г. до н. э. и более поздними годами, были обнаружены следы того, что люди культуры Оленьи камни-Хиригсуур удаляли волчий зуб — премоляр, который появляется в течение первого года жизни лошади.

Волчий зуб обычно выпадает до того, как лошади исполняется три года. Если этого не происходит, его наличие может быть очень болезненным для лошади, носящей металлические удила.

По словам Уильяма Тейлора, ведущего исследователя и научного сотрудника по археологии в Институте истории человечества Общества Макса Планка в Германии, ветеринарная стоматологическая помощь, по-видимому, напрямую связана с верховой ездой и скотоводством в регионе.

До использования металлических удил люди культуры Оленьи камни-Хиригсуур использовали удила, сделанные из веревки, кожи, кости или дерева. Нет никаких доказательств того, что органические удила наносили вред ртам лошадей, даже когда у них еще были волчьи зубы.

Металлические удила впервые появились в Монголии около 800 г. до н. э. Они помогали всадникам точнее управлять лошадьми, что могло привести к использованию лошадей в военных действиях и для дальних путешествий.

Однако металлические удила могли вызвать болезненное раздражение во рту у лошадей с волчьими зубами и, вероятно, стали причиной проблем со здоровьем и поведением у лошадей. Поэтому была разработана традиция ухода.

«Это действительно шокирует и круто, что [удаление волчьих зубов] напрямую сопровождало введение металлических удила», — сказал Тейлор. «Это говорит не только об этой пассивной традиции здравоохранения, но и о том, что она активно реагировала на новые вызовы дня».

Открытие было сделано с помощью монгольских археологов, некоторые из которых выросли как пастухи в сельской местности.

Они предоставили ценные знания об истории ухода за здоровьем животных в регионе. По сей день ветеринары все еще удаляют волчьи зубы у лошадей.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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