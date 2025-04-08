В Монголии на человека приходится около 13 лошадей

CentralAsia (MNG) -

Самая малонаселенная страна в мире, где на одного человека приходится 13 лошадей, — Монголия.

Когда в 1227 году Чингисхан отошел в вечность, его империя простиралась от Пекина до Каспийского моря.

Восемь столетий спустя мировое влияние Монголии значительно ослабло, но эта страна, не имеющая выхода к морю и зажатая между Китаем и Россией, продолжает очаровывать и волновать путешественников со всего мира.

Поразительно, но 19-я по величине страна в мире населяет чуть более трех миллионов человек. Для сравнения, Иран, 18-я по величине страна в мире, имеет население чуть менее 90 миллионов.

Такова кочевая природа жизни в Монголии, около 30 процентов населения ведут кочевой или полукочевой образ жизни, поэтому лошадей намного больше, чем людей. Считается, что на каждого человека в стране приходится около 13 лошадей.

Животные формируют экономику Монголии: овцы, козы, крупный рогатый скот, лошади и верблюды производят мясо, молочные продукты, шкуры и шерсть, особенно кашемир.

Страна богата природными ресурсами, а значительные инвестиции горнодобывающих компаний на юге страны определяют нынешний подъем и экономическое будущее Монголии.

Климат Монголии суровый, с очень малым количеством осадков и большими сезонными колебаниями температуры. Теплое короткое лето контрастирует с долгой, сухой и очень холодной зимой, когда в некоторых частях страны температура опускается до -50C между декабрем и февралем.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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