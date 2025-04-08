Помеченный Монголией орел-рыболов продолжает прилетать в Казирангу для размножения с 2020 года

Идэр // Photo Credit: Special arrangement

CentralAsia (MNG) - Самец орлана-долгохвоста использует Центральноазиатский пролетный путь, один из девяти мировых маршрутов миграции водоплавающих птиц, для перемещения между ареалом носорогов в Ассаме и озером Бөөнцагаан на территории аймака Баянхонгор в Монголии.

Орлан-долгохвост по имени Идэр использовал одно и то же место гнездования четыре раза, сменив местоположение только один раз в пределах центральной территории Казиранги.

Орлан-долгохвост (Haliaeetus leucoryphus) — вид крупных мигрирующих хищных птиц из семейства ястребиных (Accipitridae). Подвидов не выделяют. Питаются пресноводной рыбой, а также птицами, млекопитающими и падалью.

Встречается в Центральной Азии, между Каспийским морем и Жёлтым морем, от Казахстана и Монголии до Гималайских гор, Пакистана, Индии и Бангладеш. Частично мигрируют; центральноазиатские и южноазиатские птицы зимуют в северной Индии, а западные — в Персидском заливе.

Орлан-долгохвост достигает длины 72—84 см; размах крыльев 180—215 см. Масса самок варьирует от 2,1 до 3,7 кг, самцов — от 2,0 до 3,3 кг. Имеет ярко-коричневый капюшон и белое лицо, тёмно-бурые крылья и рыжую спину. Хвост чёрный с характерной средней белой полосой. Молодые птицы полностью тёмные и без полосы на хвосте.

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