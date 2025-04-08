Компания Mongolia Energy задерживает рассылку циркуляра по подписке на конвертируемые облигации

CentralAsia (MNG) - Компания Mongolia Energy Corporation Limited объявила о задержке отправки циркуляра, касающегося подписки новых конвертируемых облигаций компаниями Golden Infinity Co., Ltd. и Chow Tai Fook Nominee Limited.

Компании требуется дополнительное время для завершения обработки информации, в связи с чем дата отправки переносится на 25 апреля 2025 года или ранее, что может повлиять на сроки для заинтересованных сторон, участвующих в сделке.

Mongolia Energy Corporation Limited — компания с ограниченной ответственностью, зарегистрированная на Бермудских островах и специализирующаяся на предприятиях, связанных с энергетикой. Компания котируется на фондовой бирже Гонконга и занимается деятельностью, связанной с энергетическими ресурсами и инфраструктурой.

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