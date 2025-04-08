В правительство будет внесено положение о налоговых льготах для ИТ-компаний

CentralAsia (MNG) - В целях развития сектора информационных технологий Монголия проводит политику предоставления налоговых и неналоговых льгот и поддержки ИТ-компаниям.

В этом контексте парламент принял Закон о поддержке отрасли информационных технологий и создал Национальный совет с целью разработки отраслевой политики и решений.

Советом разработаны следующие основные документы: Разработаны Национальная стратегия развития отрасли информационных технологий и передовых технологий, порядок функционирования виртуальных зон, порядок предоставления налоговой и неналоговой поддержки.

Стратегический план был поддержан большинством голосов Национального совета и одобрен 7 апреля, а регламент работы виртуальной зоны и регламент предоставления налоговой и неналоговой поддержки были доработаны и готовы к представлению в правительство.

Председатель Национального совета — премьер-министр Оюун-Эрдэнэ Лувсаннамсрай. Министр электронного развития, инноваций и коммуникаций — Баатархуу Цэнд — заместитель председателя Национального совета. Директор Национального парка информационных технологий Золзаяа Жаргалсайхан — секретарь Национального совета.

Кроме того, в Национальный совет входят представители частного сектора и университетов.

Участники считают, что эта политика и поддержка станут важным стимулом для расширения сектора информационных технологий Монголии и развития инноваций и высоких технологий.

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