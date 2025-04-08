Трамп объявил о прямых переговорах с Ираном

- Азия и мир, политика
- 9:24, 08 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - США и Иран ведут прямые переговоры, сообщил американский президент Дональд Трамп. По его словам, встреча пройдет «почти на высшем уровне», передает Reuters.
«У нас идут прямые переговоры с Ираном, и они уже начались. Они продолжатся в субботу. У нас будет очень большая встреча, и мы посмотрим, что из этого получится. И я думаю, все согласятся, что заключение сделки было бы предпочтительнее»,— сказал Трамп журналистам на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.
Стороны обсудят иранскую ядерную программу. Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта путем переговоров отвечает как интересам Соединенных Штатов, так и интересам Исламской Республики.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал на X, что непрямые переговоры на высоком уровне пройдут в Омане, добавив: «Это одновременно и возможность, и испытание. Мяч на стороне Америки».
«У Ирана не может быть ядерного оружия, и если переговоры не увенчаются успехом, я думаю, что для Ирана это будет очень плохой день», — заявил Трамп в Овальном кабинете в понедельник.
Также глава Белого дома высказал мнение, что американские миротворцы пошли бы на пользу сектору Газа.
Ранее Иран отказал США в прямых переговорах касательно своей ядерной программы. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан объяснил, что Тегеран будет говорить с Вашингтоном только на равных условиях. В конце марта Дональд Трамп заявил, что Америка прибегнет к «невиданным до этого бомбардировкам», если Иран не согласится на сделку, гарантирующую отказ от разработки ядерного оружия.