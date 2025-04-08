Трамп объявил о прямых переговорах с Ираном

CentralAsia (CA) - США и Иран ведут прямые переговоры, сообщил американский президент Дональд Трамп. По его словам, встреча пройдет «почти на высшем уровне», передает Reuters.

«У нас идут прямые переговоры с Ираном, и они уже начались. Они продолжатся в субботу. У нас будет очень большая встреча, и мы посмотрим, что из этого получится. И я думаю, все согласятся, что заключение сделки было бы предпочтительнее»,— сказал Трамп журналистам на встрече с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху.

Стороны обсудят иранскую ядерную программу. Дональд Трамп заявил, что урегулирование конфликта путем переговоров отвечает как интересам Соединенных Штатов, так и интересам Исламской Республики.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи написал на X, что непрямые переговоры на высоком уровне пройдут в Омане, добавив: «Это одновременно и возможность, и испытание. Мяч на стороне Америки».

«У Ирана не может быть ядерного оружия, и если переговоры не увенчаются успехом, я думаю, что для Ирана это будет очень плохой день», — заявил Трамп в Овальном кабинете в понедельник.

Также глава Белого дома высказал мнение, что американские миротворцы пошли бы на пользу сектору Газа.

Ранее Иран отказал США в прямых переговорах касательно своей ядерной программы. Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан объяснил, что Тегеран будет говорить с Вашингтоном только на равных условиях. В конце марта Дональд Трамп заявил, что Америка прибегнет к «невиданным до этого бомбардировкам», если Иран не согласится на сделку, гарантирующую отказ от разработки ядерного оружия.