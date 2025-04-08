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Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%, если Пекин не отменит ответные меры на тарифы США

CentralAsia (CA) -  Президент США Дональд Трамп пообещал ввести с 9 апреля дополнительные 50-процентные пошлины на товары из Китая, если КНР не отменит ответные меры, введенные на тарифы Вашингтона.

«Кроме того, все переговоры с Китаем относительно запрошенных ими встреч с нами будут прекращены», — добавил Трамп.

Агентство Bloomberg отмечает, что если США введут дополнительные тарифы в отношении импорта из Китая, совокупный сбор на товары из этой страны может превысить 100%.

  • Дональд Трамп в начале апреля ввел пошлины на товары из других стран. Он заявил, что на протяжении «десятилетий» США снижали торговые барьеры в отношении других стран, в то время как эти страны устанавливали «огромные тарифы» на американскую продукцию.
  • В список стран, на чьи товары вводятся пошлины, вошел и Китай. Размер тарифов на китайские товары составил 34%. При этом для Пекина это уже третья волна пошлин со стороны Вашингтона с момента вступления Трампа на второй президентский срок. Каждый раз сборы суммируются, и на данный момент весь китайский импорт обложен 54-процентной пошлиной.
  • В ответ на действия США власти Китая объявили, что с 10 апреля вводят дополнительные пошлины в 34% на весь американский импорт.
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