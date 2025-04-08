Украинская разведка впервые обнаружила в российском оружии компоненты из Индии

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CentralAsia (CA) - В российском оружии впервые обнаружили индийские детали. Об этом сообщает пресс-центр Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

По информации ГУР, впервые в российском оружии был найден компонент индийского происхождения - тактовый буфер от Aura Semiconductor.

Также в ГУР сообщили, что защита от РЭБ российских «Шахедов» почти не зависит от американских компонентов.

В новых CRP-антеннах «Герани-2» найдены только два американских чипа, остальные – китайского и частично индийского производства.

Основные микросхемы, которые определяют, какие сигналы блокировать, – производства Beijing Microelectronics Technology Institute (BMTI).