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Зеленский назначил нового посла в Казахстане после скандала с Врублевским
Виктор Майко
Виктор Майко

CentralAsia (KZ) -  Украинский президент Владимир Зеленский назначил послом в Казахстане Виктора Майко, предварительно сняв его с должности посла в Туркменистане.

Назначение произошло впервые почти за два с половиной года после скандала с предыдущим послом Петром Врублевским.

Летом 2022-го в сети появилось видео, в котором Врублевский заявил, что «целью Украины является убить как можно больше русских». Фрагмент его интервью опубликовала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

МИД Казахстана в октябре 2022 года вызвал Петра Врублевского и выразил ему протест, но не стал высылать из страны. Представители российские властей публично раскритиковали это решение, после чего в МИД Казахстана вызвали уже российского посла. На фоне этого Врублевский был уволен с поста посла Украины в Казахстане.

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