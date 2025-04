Экс-королева красоты Мьянмы погибла при попытке спасти ребенка при землетрясении

Сили Ми

CentralAsia (CA) - Обладательница титула «Мисс Туризм Мьянма», 28-летняя Сили Ми, погибла, пытаясь спасти ребенка во время мощного землетрясения в городе Мандалай в Мьянме. Об этом сообщает портал Need To Know (NTK) со ссылкой на представителя организаторов конкурса.

По его данным, тело женщины обнаружили среди обломков 12-этажного здания жилого комплекса Sky Villa, рухнувшего во время землетрясения в городе. Как рассказали очевидцы, Сили Ми бросилась спасать ребенка и осталась в здании, когда оно обрушилось.

Организаторы конкурса «Мисс Туризм Мьянма» выразили соболезнования родным и близким погибшей. Сили Ми стала первой обладательницей титула в 2018 году. Она представляла Мьянму на смотре «Мисс Туризм Мира».

Жилой комлекс Sky Villa был одним из самых современных в городе. Его построили в 2017 году. На крыше здания находился крупнейший бар в Мандалае. Кроме того, на территории комплекса располагался тренажерный зал.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло в Мьянме 28 марта. По всей стране были повреждены жилые здания и инфраструктура. Подземные толчки также ощущались в Таиланде и Китае. В Бангкоке рухнуло строящееся высотное здание. По состоянию на 4 апреля в результате разрушения здания погибли 22 человека.

Согласно последним данным, число погибших в результате землетрясения в Мьянме достигло 3564 человек. Еще 5012 получили ранения, 210 человек числятся пропавшими без вести.