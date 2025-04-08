На Филиппинах начал извергаться вулкан Канлаон

CentralAsia (CA) - Извержение вулкана Канлаон произошло на острове Негрос на Филиппинах. Столб пепла поднялся на высоту в 4 км, передает South China Morning Post.

Местные власти заявили, что были готовы к извержению, близлежащие деревни эвакуировали из-за активности вулкана в сентябре и в декабре.

Уточняется, что взрывное извержение началось 8 апреля в 05:51 по местному времени. В настоящее время в районе вулкана объявлен третий уровень опасности из пяти возможных, что предполагает повышенную вулканическую активность и возможность внезапных извержений.

Канлаон является одним из крупнейших вулканов на Филиппинах, его высота достигает 2 435 м, а диаметр основания равен 30 км. В последний раз этот вулкан извергался в декабре прошлого года. Тогда из шестикилометровой опасной зоны было эвакуировано примерно 47 тыс. жителей.