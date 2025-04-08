В восьми областях Узбекистана возможны селе-паводковые явления

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CentralAsia (UZ) - По предгорным и горным районам восьми областей Узбекистана возможны селе-паводковые явления 8−9 апреля в связи с ожидаемыми дождями, сообщает Узгидромет.

Кашкадарьинская область: по Яккабагскому, Дехканабадскому, Чиракчинскому, Китабскому, Шахрисабзскому, Камашинскому, Гузарскому районам;

Сурхандарьинская область: по Сарыасийскому, Узунскому, Алтынсайскому, Денаускому, Байсунскому, Шерабадскому, Шурчинскому, Кумкурганскому, Музрабатскому районам;

Самаркандская область: по Ургутскому, Самаркандскому, Булунгурскому, Нурабадскому, Кошрабадскому, Каттагурганскому, Пайарыкскому, Джамбайскому, Иштыханскому районам;

Джизакская область: по Зааминскому, Бахмальскому, Галляаральскому, Шараф-Рашидовскому, Фаришскому, Янгиабадскому районам;

Ташкентская область: по Ахангаранскому, Бостанлыкскому, Паркентскому, Пскентскому, Уртачирчикскому, Юкоричирчикскому районам и городам Ангрен, Алмалык;

Наманганская область: по Папскому, Касансайскому, Чартакскому, Чустскому, Наманганскому, Янгикурганскому районам;

Ферганская область: по Сохскому, Шахимарданскому, Ферганскому, Бешарыкскому районам;

Андижанская область: по Андижанскому, Асакинскому, Джалакудукскому, Кургантепинскому, Пахтаабадскому, Избасканскому, Хожаабадскому, Мархаматскому районам и городу Ханабад.

Граждан, проживающих в предгорных и горных районах, отдыхающих и водителей, выезжающих в горные районы, призвали соблюдать меры предосторожности.

По территории страны возможно скопление дождевой воды, что может привести к подтоплению территорий, предупредили в Узгидромете.