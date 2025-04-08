80-летнего актера из «Игры в кальмара» приговорили к году тюрьмы за домогательства

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- 12:15, 08 апреля 2025
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- Обновлено: 12:19, 08 апреля 2025
CentralAsia (CA) - 80-летний южнокорейский актер О Ён Су, который исполнил роль игрока О Иль Нама (Игрока 001) в сериале «Игра в кальмара», получил год лишения свободы по обвинению в домогательствах, сообщает The Daily Star.
Сначала суд ограничился восемью месяцами условно, но позже приговор ужесточили.
Суд признал артиста виновным в двух случаях домогательства в отношении коллеги в 2017 году. По версии обвинения, актер против воли актрисы обнял и поцеловал ее возле своего дома. Сам актер вину не признал.
В ходе слушаний прокуроры описали О Ён Су как опытного театрального актера с почти 50-летним стажем, который «домогался младшей коллеги». Обвинение подчеркивало, что потерпевшая жила в страхе как на работе, так и в повседневной жизни с момента инцидента.
Адвокаты актер настаивали на его невиновности, утверждая, что обвинение строится исключительно на словах потерпевшей, в которых нет ни точности, ни последовательности, ни логической связности.
Сам О Ён Су в зале суда выразил сожаление о сложившейся ситуации.
«Унизительно предстать перед судом в таком возрасте. Если я сказал или сделал что-то неподобающее, я приму приговор. Но я не считаю, что мои действия можно приравнять к насилию», — сказал обвиняемый.
Он также добавил, что сожалеет, если его «неосторожные слова или действия причинили кому-то боль».
«В одно мгновение все, что я построил за 80 лет, рухнуло. Я чувствую себя опустошенным. Я просто хочу вернуться туда, где мое место», — заявил актер.
Сторона защиты подала жалобу на приговор. Окончательное решение по апелляции будет вынесено 3 июня.