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80-летнего актера из «Игры в кальмара» приговорили к году тюрьмы за домогательства
О Ён Су
О Ён Су

CentralAsia (CA) -  80-летний южнокорейский актер О Ён Су, который исполнил роль игрока О Иль Нама (Игрока 001) в сериале «Игра в кальмара», получил год лишения свободы по обвинению в домогательствах, сообщает The Daily Star.

Сначала суд ограничился восемью месяцами условно, но позже приговор ужесточили. 

Суд признал артиста виновным в двух случаях домогательства в отношении коллеги в 2017 году. По версии обвинения, актер против воли актрисы обнял и поцеловал ее возле своего дома. Сам актер вину не признал.

В ходе слушаний прокуроры описали О Ён Су как опытного театрального актера с почти 50-летним стажем, который «домогался младшей коллеги». Обвинение подчеркивало, что потерпевшая жила в страхе как на работе, так и в повседневной жизни с момента инцидента.

Адвокаты актер настаивали на его невиновности, утверждая, что обвинение строится исключительно на словах потерпевшей, в которых нет ни точности, ни последовательности, ни логической связности.

Сам О Ён Су в зале суда выразил сожаление о сложившейся ситуации.

«Унизительно предстать перед судом в таком возрасте. Если я сказал или сделал что-то неподобающее, я приму приговор. Но я не считаю, что мои действия можно приравнять к насилию», — сказал обвиняемый.

Он также добавил, что сожалеет, если его «неосторожные слова или действия причинили кому-то боль».

«В одно мгновение все, что я построил за 80 лет, рухнуло. Я чувствую себя опустошенным. Я просто хочу вернуться туда, где мое место», — заявил актер.

Сторона защиты подала жалобу на приговор. Окончательное решение по апелляции будет вынесено 3 июня.

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