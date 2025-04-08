экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Глава ВОЗ считает неизбежной новую пандемию
Тедрос Гебрейесус
Тедрос Гебрейесус

CentralAsia (CA) -  Возникновение новой пандемии в будущем — это «не теоретический риск», а «эпидемиологическая определенность», заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Об этом он сказал, выступая на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа (МППО), занимающегося подготовкой соглашения о предотвращении пандемий.

«Это не теоретический риск, это эпидемиологическая определенность. <...> Через 20 лет или более, а может и завтра, но это произойдет, и в любом случае мы должны быть готовы», — сказал Гебрейесус и напомнил о последствиях вспышки коронавируса, от которого умерли 7 млн человек. Он добавил, что на самом деле. по оценке ВОЗ, число жертв может достигать 20 млн.

В декабре 2019 года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии в Ухане. В марте 2020-го гендиректор ВОЗ объявил пандемию COVID-19 из-за быстрого распространения вируса. Об окончании пандемии ВОЗ объявила в мае 2023 года.

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia.
print


Яндекс.Метрика
© CentralAsia 2007-2025.
Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
проспект Чынгыза Айтматова, 299/5

canews@asia.com