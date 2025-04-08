Глава ВОЗ считает неизбежной новую пандемию

Тедрос Гебрейесус

CentralAsia (CA) - Возникновение новой пандемии в будущем — это «не теоретический риск», а «эпидемиологическая определенность», заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

Об этом он сказал, выступая на открытии 13-й сессии Межправительственного переговорного органа (МППО), занимающегося подготовкой соглашения о предотвращении пандемий.

«Это не теоретический риск, это эпидемиологическая определенность. <...> Через 20 лет или более, а может и завтра, но это произойдет, и в любом случае мы должны быть готовы», — сказал Гебрейесус и напомнил о последствиях вспышки коронавируса, от которого умерли 7 млн человек. Он добавил, что на самом деле. по оценке ВОЗ, число жертв может достигать 20 млн.

В декабре 2019 года власти КНР сообщили о вспышке пневмонии в Ухане. В марте 2020-го гендиректор ВОЗ объявил пандемию COVID-19 из-за быстрого распространения вируса. Об окончании пандемии ВОЗ объявила в мае 2023 года.