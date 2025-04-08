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Китай пообещал «биться до конца» в ответ на новую угрозу пошлин Трампа
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото
Предыстория: Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%, если Пекин не отменит ответные меры на тарифы США

CentralAsia (CA) -  Министерство торговли Китая назвало ошибкой угрозу президента США Дональда Трампа ввести дополнительные 50-процентные пошлины на китайский импорт и пообещало принять контрмеры для защиты своих прав и интересов, передает Xinhua.

«Угроза <...> в очередной раз демонстрирует шантажистскую суть США. Китай никогда с этим не смирится. Если США будут настаивать на своем, Китай будет бороться до конца», — заявили в ведомстве.

Новые американские пошлины «являются типичной практикой одностороннего запугивания», считают в Пекине. «Давление и угрозы — неверный способ ведения дел с Китаем», — добавило министерство, призвав власти США прекратить торговую войну.

Ранее президент США Дональд Трамп призвал Китай отказаться от введенных им 34-процентных тарифов, иначе американская сторона повысит пошлины на импорт из КНР еще на 50 процентов. Дополнительная 50-процентная пошлина прибавится ​​к 34-процентной, которую президент ввел на весь китайский импорт, а также к 20-процентному сбору, который был введен до этого. В итоге общий размер тарифа для КНР может превысить 100 процентов.

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