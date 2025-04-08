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28 фактов падения деревьев из-за сильного ветра накануне зарегистрировано в Алматы

CentralAsia (KZ) -  В Алматы накануне вечером зарегистрировано 28 случаев падения деревьев из-за сильного ветра, в том числе три – на жилые дома, сообщает Kazinform со ссылкой на ДЧС города.

Также повреждены кровли трех домов и произошло падение одного строительного ограждения.

Ранее Ботанический сад Алматы сообщил, что накануне сильным ветром повалило деревья, поэтому ботсад будет закрыт для посещений до 10 апреля.

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