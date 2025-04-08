Зеленский впервые подтвердил присутствие украинских войск в Белгородской области

- Азия и мир, политика
- 14:53, 08 апреля 2025
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CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что ВСУ воюют на территории Белгородской области. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.
По словам главы государства, главной целью операции ВСУ является, «как и раньше, максимально защитить нашу землю» в Сумской и Харьковской областях от РФ.
«Фронт. Наше присутствие на Курщине и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо: война должна возвращаться туда, откуда она пришла», - сказал Зеленский.
Как пишет «Страна.ua», атака ВСУ на Белгородскую область со стороны Сумской началась в середине марта. Бои с тех пор не вышли за пределы приграничной территорий и сосредоточены вокруг сел Демидовка и Поповка. ВСУ зашли туда, однако вчера российские телеграм-каналы писали, что армия РФ отбила Демидовку. Украина этого не подтверждала.