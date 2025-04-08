Зеленский впервые подтвердил присутствие украинских войск в Белгородской области

Владимир Зеленский

CentralAsia (CA) - Президент Украины Владимир Зеленский впервые подтвердил, что ВСУ воюют на территории Белгородской области. Об этом он заявил в своем вечернем видеообращении.

По словам главы государства, главной целью операции ВСУ является, «как и раньше, максимально защитить нашу землю» в Сумской и Харьковской областях от РФ.

«Фронт. Наше присутствие на Курщине и наше присутствие в Белгородской области. Продолжаем вести активные действия в приграничных районах на территории врага, и это абсолютно справедливо: война должна возвращаться туда, откуда она пришла», - сказал Зеленский.

Как пишет «Страна.ua», атака ВСУ на Белгородскую область со стороны Сумской началась в середине марта. Бои с тех пор не вышли за пределы приграничной территорий и сосредоточены вокруг сел Демидовка и Поповка. ВСУ зашли туда, однако вчера российские телеграм-каналы писали, что армия РФ отбила Демидовку. Украина этого не подтверждала.