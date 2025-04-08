Узбекистанец получил семь лет колонии за вербовку соотечественников на военные действия в Украину

CentralAsia (UZ) - Суд Мархаматского района Андижанской области Узбекистана приговорил местного жителя Фуркатбека Хасанова к семи годам и одному месяцу лишения свободы, признав его виновным в попытке вербовать соотечественников для участия в военных действиях на территории Украины. Об этом сообщает Kun.uz со ссылкой на материалы уголовного дела.

Отмечается, что Хасанов действовал в сговоре с гражданином РФ, который представился ему как «Дмитрий Робертович». С подельником узбекистанец, по собственному признанию, познакомился пару лет назад, когда работал в России на заводе по производству зубной пасты. В декабре 2023 года «Дмитрий Робертович» предложил иностранцу отправиться в зону боевых действий и работать там пекарем или строителем. Но андижанец отказался, так как имелось решение о его депортации из страны. Но он пообещал Дмитрию Робертовичу найти других людей для поездки туда. За подобные услуги россиянин предлагал посреднику платить от $400 до $1000 за каждого завербованного.

Хасанов на родине работал таксистом. При этом он рассказывал некоторым пассажирам о преимуществах службы в российском армии. По его словам, поездка не предполагала участия непосредственно на полях сражений, желающему нашли бы работу, связанную с охраной или уборкой территории. При этом вербовщик сулил зарплату на уровне $2500-3000 и получение гражданства РФ на льготных условиях.

Некоторые узбекистанцы заинтересовались предложением андижанского таксиста. В частности, для одного из «клиентов» Хасанов приобрел авиабилет в Россию и пытался отправить мужчину, но обоих задержали в аэропорту Ферганы.

На суде житель Андижана раскаялся в содеянном. По его словам, он не осознавал, что подобные действия являются преступлением.

Тем не менее Хасанова признали виновным по статье 25 («Приготовление к преступлению и покушение на преступление») и части 2 статьи 154 («Наемничество») Уголовного кодекса Узбекистана. Ему назначили семь лет и один месяц колонии.