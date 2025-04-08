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Делегации Ирана и США в Омане возглавят глава МИД Аракчи и спецпосланник Уиткофф
Предыстория: Трамп пригрозил Китаю дополнительными пошлинами в 50%, если Пекин не отменит ответные меры на тарифы США

CentralAsia (CA) -  Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи и спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф выступят основными переговорщиками на встрече в Омане 12 апреля. Об этом Арагчи сообщил Tasnim.

«Иран и США встретятся в Омане в субботу для непрямых переговоров на высоком уровне. Это одновременно и возможность, и испытание. Мяч на стороне Америки»,— написал глава иранского МИД.

Накануне Дональд Трамп объявил, что США и Иран ведут прямые переговоры по ядерной сделке, а следующая встреча «почти на высшем уровне» пройдет 12 апреля. Иранские источники NYT позднее пояснили, что делегации стран будут сидеть в отдельных кабинетах, а оманские дипломаты передадут их сообщения друг другу.

В марте Дональд Трамп дал Ирану два месяца на заключение новой ядерной сделки, а в случае отказа пригрозил «невиданными бомбардировками». В ответ Тегеран отказался от прямых переговоров, но выступил за консультации с Оманом в роли посредника.

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