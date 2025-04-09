Монгольские унтер-офицеры окончили Военно-воздушную академию США

слева: Баярмагнай и Сувд-Эрдэнэ

CentralAsia (MNG) -

Два унтер-офицера (NCO) из монгольских вооруженных сил, мастер-сержант П. Баярмагнай и сержант Н. Сувд-Эрдэнэ, успешно окончили Академию унтер-офицеров ВВС США (NCOA). Это первый случай, когда военнослужащие из Монголии завершили эту программу.

Мастер-сержант Баярмагнай является начальником Центра развития ВВС для унтер-офицеров Вооруженных сил Монголии, а сержант Сувд-Эрдэнэ служит в 304-м специальном отделении 325-го подразделения Вооруженных сил Монголии.

Они были частью 129-го выпуска Академии сержантов Роберта Д. Гейлора, названной в честь пятого главного мастера-сержанта ВВС. Расположенная на объединенной базе Сан-Антонио-Лэкленд, штат Техас, академия была основана в 1973 году и с момента своего основания выпустила более 30 000 сержантов ВВС США.

Главный мастер-сержант ВВС Роберт Д. Гейлор был советником министра ВВС Джона К. Стетсона и начальников штабов ВВС генерала Дэвида К. Джонса и генерала Лью Аллена-младшего по вопросам, касающимся благосостояния, эффективного использования и прогресса рядовых военнослужащих ВВС. Он был пятым главным мастер-сержантом, назначенным на эту высшую должность унтер-офицера.

Главный мастер-сержант ВВС Роберт Д. Гейлор

Главный мастер-сержант Гейлор родился в Белвью, штат Айова; однако большую часть своей юности он провел в Индиане. Он поступил на службу в ВВС в сентябре 1948 года и был направлен в сферу карьеры полиции безопасности, где он прослужил до 1957 года. В сентябре 1957 года он служил инструктором по военной подготовке на авиабазе Лэкленд, штат Техас, до февраля 1962 года. Затем он вернулся в сферу полиции безопасности до июля 1965 года. В годы службы шефа Гейлора в полиции безопасности его ранние назначения были на авиабазе Джеймс Конналли, штат Техас; авиабазе Ларедо, штат Техас; авиабазе Кунсан, Корея; авиабазе Тачикава, Япония; авиабазе Колумбус, штат Миссисипи; и авиабазе Барксдейл, штат Луизиана.

Главный мастер-сержант Гейлор был почетным выпускником класса 65B Академии унтер-офицеров (NCO) Вторых ВВС в Барксдейле. После выпуска в апреле 1965 года он был выбран инструктором в академии и преподавал там до ее закрытия в апреле 1966 года. После поездки в полицию безопасности на базу ВВС Таиланда Корат, главный мастер-сержант Гейлор вернулся в Барксдейл и помог в повторном открытии Академии унтер-офицеров SAC. В феврале 1970 года он стал старшим рядовым советником Вторых ВВС. В июле 1971 года Шеф Гейлор был переведен в Штаб-квартиру ВВС США в Европе (USAFE), где он ездил на базы USAFE, обучая методам управления. В июне 1972 года он основал Центр командного управления и лидерства USAFE, 60-часовой курс обучения для унтер-офицеров USAFE.

Главный мастер-сержант ВВС Роберт Д. Гейлор

Он продолжал быть унтер-офицером, отвечающим за центр, пока его не выбрали старшим рядовым советником USAFE в августе 1973 года. В сентябре 1974 года главный мастер-сержант Гейлор был назначен в Военно-кадровый центр ВВС, где он много путешествовал в качестве инструктора по управлению и лидерству. Он стал главным старшим сержантом ВВС в 1977 году и вышел в отставку 31 июля 1979 года.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

За событиями следите в Телеграм-канале @centralasiamedia

Коронавирус в Монголии

Карта распространения