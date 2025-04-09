Центральный военный оркестр Генштаба ВС Монголии принял участие в фестивале в городе Чханвон

CentralAsia (MNG) - Городской совет Чханвона (мэр Хон Нам Пё) заявил, что «Фестиваль военных оркестров в Джинхэ 2025», единственный фестиваль военных татуировок в Корее, который проходил в течение трех дней с пятницы 4 апреля по воскресенье 6 апреля на общественном стадионе Джинхэ.

«Фестиваль военных оркестров в Джинхэ», проводимый ежегодно во время 62-го фестиваля «Кунхандже» в Джинхэ, — это особое мероприятие, в котором принимают участие военные оркестры и почетные караулы армии, флота, военно-воздушных сил и корпуса морской пехоты Республики Корея, 8-й армейский оркестр США в Корее, а также иностранные военные оркестры, которые представляют высококачественные выступления и великолепные представления.

«В частности, в этом году впервые в качестве приглашенного зарубежного военного оркестра принял участие Монгольский центральный военный оркестр. Монгольский центральный военный оркестр — это коллектив, который выступал на сценах мирового класса, таких как парад Королевского военного оркестра в Эдинбурге в Шотландии, Англии и Международный военно-музыкальный фестиваль «Спасская башня» в России, и, как ожидается, представит парад военного оркестра мирового класса», — пишет корейское ИА 전국뉴스.

В фестивале приняли участие не только военные музыканты из Монголии, но и Духовой оркестр 8-й армии США, Национальный духовой оркестр Республики Корея, оркестры армии, Военно-морского флота, Военно-воздушных сил и почетного караула страны-организатора фестиваля, а также Национальный танцевальный ансамбль города Чханвон.

В то время как большинство военно-музыкальных фестивалей проводятся под лозунгом «Построение мира без оружия», в этом году мероприятие прошло под девизом «Мы вместе», посвященным памяти тех, кто погиб во время лесных пожаров.

Образцовый духовой оркестр Генштаба ВС Монголии не в первый раз участвует в этом фестивале, который проводится уже 18-й год. Наш оркестр получил высокую оценку от организаторов в 2007 и 2016 годах.

Участие в таком фестивале дает много преимуществ: это возможность популяризировать свою страну, познакомиться с культурой и искусством других стран, а также обменяться опытом с коллегами-музыкантами и дирижерами из стран с высокоразвитыми традициями духовой музыки.

Город Чханвон максимизирует эффект привлечения туристов с помощью уникального контента, которым можно наслаждаться вместе с цветением сакуры.

Растут ожидания относительно «Фестиваля военных оркестров Джинхэ», который представит грандиозные эмоции парада военных оркестров вместе с цветением сакуры в апреле.

Центральный военный оркестр Генерального штаба Вооруженных сил Монголии был образован в 1950 году. В его задачи входит сопровождение важных церемоний, встреч с главами других государств и правительств. Кроме того, оркестр участвует в приёмах, посвящённых государственным праздникам, памятным датам, в торжественных мероприятиях на высшем уровне.

Центральный военный оркестр Вооруженных сил Монголии — это большой профессиональный творческий коллектив, который регулярно выступает с разнообразными концертными программами. Репертуар оркестра включает в себя широкий спектр произведений классической, народной, эстрадной и джазовой музыки, служебно-строевые композиции, а также гимны большинства стран мира. Оркестр неоднократно принимал участие в международных военно-музыкальных фестивалях в Южной Корее, Германии, Великобритании и России.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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