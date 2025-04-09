В Монголии впервые обнаружены новые окаменелости млекопитающих, живших рядом с динозаврами

CentralAsia (MNG) -

Палеонтологический анализ зубов животного показывает, что это было небольшое, похожее на мышь травоядное животное, которое пережевывало пищу, хотя некоторые родственники в том же семействе были плотоядными или насекомоядными.

Ранее неизвестный вид древнего млекопитающего, жившего рядом с динозаврами в меловой период, около 90 миллионов лет назад, впервые зарегистрирован в Монголии.

Это быстрое, небольшое животное было названо «Ravjaa ishii» (Равжаа иший). Хотя окаменелости этого вида были найдены в некоторых частях Европы, Азии, Африки и Северной Америки, это знаменует собой первое открытие такого рода в Монголии. Ископаемое было обнаружено в горах Баянширээ в аймаке Дорноговь.

Эта находка дает новое представление о чертах, климате и географическом распространении млекопитающих мелового периода. Палеонтологический анализ зубов животного показывает, что «Равжаа» был небольшим, похожим на мышь травоядным животным, которое пережевывало свою пищу, хотя некоторые родственники в том же семействе были плотоядными или насекомоядными.

Открытие является результатом совместного исследования Института палеонтологии Монгольской академии наук и Университета науки Окаяма в Японии. В исследовании приняли участие монгольские исследователи д-р Цогтбаатар Хишигжав и Майнбаяр Буувэй.

Татар С.Майдар

источник: MiddleAsianNews

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