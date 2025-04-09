Из Монголии депортированы граждан Китая и Франции за нелегальную трудовую деятельность

CentralAsia (MNG) -

Из Монголии депортированы граждан Китая и Франции за нелегальную трудовую деятельность

В рамках проверки Департамента по делам иностранных граждан депортированы 27 граждан трех стран, въехавших в страну по туристическим визам, но осуществлявших нелегальную трудовую деятельность.

В результате проверки предприятий на трех из них была зафиксирована противоправная деятельность 25 граждан КНР, одного гражданина Вьетнама и одного гражданина Франции.

Они работали нелегально на таких предприятиях и в таких организациях, как ООО «Галт Суман Мөндөр», ООО «Флюорит Лэнд Фактори», ООО «Дөл түшиг».

Как выяснилось, они въехали в страну по туристическим визам и визам формы К2, и работали без разрешения соответствующих органов.

Согласно статье 37, пункту 37.1.7 «Закона о правовом положении иностранных граждан», осуществление трудовой деятельности без разрешения компетентных органов Монголии, является основанием для депортации из страны. В итоге проверки иностранные граждане, нарушившие закон, принудительно депортированы с запретом на повторный въезд в Монголию сроком от 1 до 5 лет.

Департамент по делам иностранных граждан настоятельно рекомендует следить за тем, чтобы приглашающий вас гражданин или юридическое лицо действовали в рамках закона.

источник: MiddleAsianNews

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